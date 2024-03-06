Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise, hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda, teknik direktör Alexander Blessin yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, saha içinde mini bir toplantıyla başladı.

Daha sonra ısınma ve koşu çalışması yapılan idman, üçerli gruplar halinde tempolu 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi ekip, maç için kampa girdi.