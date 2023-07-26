Fenerbahçe'nin rakibi Zimbru'da forma değişikliği: Alkol reklamı yer almayacak
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geleceği Zimbru kulübü, Türkiye'de alkollü içki reklamlarının tanıtımının yasak olması sebebiyle forma göğüs sponsorlarına izin verilmediğini, kulübün de buna uyacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2'inci ön eleme turunda konuk edeceği Moldova'nın Zimbru takımı, İstanbul'da oynanacak müsabakaya göğüs sponsor reklamı olmadan çıkacağını duyurdu.
Kulüp karşılaşmaya düz forma ile çıkacak.
Konuya dair sosyal medyadan bir paylaşım yapan Moldova ekibi, Türkiye'de alkollü içkilerin spor yoluyla tanıtımının yasak olması sebebiyle takımın göğüs sponsoruna izin verilmediğine dikkat çekti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Maç formaları bu şekilde olacaktır. Forma göğüs sponsorumuza izin verilmedi. Türkiye'de yasalar, alkollü içeceklerin spor yoluyla reklamını yasaklıyor. Biz de buna uyduk. Umarız bu formalar bize şans getirir."