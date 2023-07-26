Fenerbahçe'nin rakibi Zimbru'da forma değişikliği: Alkol reklamı yer almayacak

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geleceği Zimbru kulübü, Türkiye'de alkollü içki reklamlarının tanıtımının yasak olması sebebiyle forma göğüs sponsorlarına izin verilmediğini, kulübün de buna uyacağını duyurdu.

Spor 26.07.2023 14:56 Giriş: 26.07.2023 14:56

Güncelleme: 26.07.2023 15:21 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: FC Zimbru / Instagram