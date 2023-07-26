Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Fenerbahçe'nin rakibi Zimbru'da forma değişikliği: Alkol reklamı yer almayacak

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geleceği Zimbru kulübü, Türkiye'de alkollü içki reklamlarının tanıtımının yasak olması sebebiyle forma göğüs sponsorlarına izin verilmediğini, kulübün de buna uyacağını duyurdu.

Spor
  • 26.07.2023 14:56
  • Giriş: 26.07.2023 14:56
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:21
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Fenerbahçe'nin rakibi Zimbru'da forma değişikliği: Alkol reklamı yer almayacak
Fotoğraf: FC Zimbru / Instagram

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2'inci ön eleme turunda konuk edeceği Moldova'nın Zimbru takımı, İstanbul'da oynanacak müsabakaya göğüs sponsor reklamı olmadan çıkacağını duyurdu. 

Kulüp karşılaşmaya düz forma ile çıkacak. 

Konuya dair sosyal medyadan bir paylaşım yapan Moldova ekibi, Türkiye'de alkollü içkilerin spor yoluyla tanıtımının yasak olması sebebiyle takımın göğüs sponsoruna izin verilmediğine dikkat çekti.   

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Maç formaları bu şekilde olacaktır. Forma göğüs sponsorumuza izin verilmedi. Türkiye'de yasalar, alkollü içeceklerin spor yoluyla reklamını yasaklıyor. Biz de buna uyduk. Umarız bu formalar bize şans getirir."

Fenerbahçenin Zimbru maçı kadrosunda değişiklik
Transferde yeni dönem: Suudi Arabistana giden futbolcular ve ismi geçenler
BirGün'e Abone Ol