Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu

Sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için oynayacağı ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Dün tamamlanan Süper Lig'i 99 puanla tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için üç eleme turu geçmek zorunda.

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ilk olarak 2’nci Ön Eleme Turunda boy gösterecek.

Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2’nci sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2’nci sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 23-24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe, 2'nci turu geçmesi halinde 3’üncü Ön Eleme Turu’nda seri başı olmayacak. Sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2’ncisi Salzburg, İskoçya Ligi 2’ncisi Glasgow Rangers, Çekya Ligi 2’ncisi Slavia Prag veya Fransa Ligi 4’üncüsü Lille’den birisiyle eşleşecek. Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

Fenerbahçe bu turu da geçmesi halinde Galatasaray gibi play-off turuna kalacak ve kendisi gibi üçüncü eleme turunu geçen takımlardan biriyle oynayacak.

Fenerbahçe, son olarak 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti.