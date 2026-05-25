Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu

Sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan başlayacak Fenerbahçe ilk maçını, 21-22 Temmuz'da rövanşı 28-29 Temmuz'da oynayacak.

Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda İskoçya Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Hearts veya Polonya Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Gornik Zabrze ile eşleşecek.

Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi 17 Haziran'daki kura çekimiyle belli olacak.

Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde üçüncü ön eleme turunda şu takımlardan biriyle eşleşecek:

Union St. Gilloise (Belçika)

Sparta Prag (Çekya)

NEC Nijmegen (Hollanda)

Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze

Bu turdaki rakibi belirleyecek kura 20 Haziran'da çekilecek. Maçlar ise 4-5 Ağustos veya 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak 3 takım da belli oldu. Fenerbahçe play-off'a kalması halinde şu üç takımdan biriyle eşleşebilir:

Lyon

Olympiakos

Bodo/Glimt

Bu üç takım arasına ön elemelerden gelecek diğer takımlar da eklenecek. Bu turdaki rakibi belirleyecek kura 3 Ağustos'ta çekilecek. Maçlar ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.