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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice-Benfica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Spor
  • 04.08.2025 13:11
  • Giriş: 04.08.2025 13:11
  • Güncelleme: 04.08.2025 13:22
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Feyenoord'u (Hollanda) geçmesi halinde play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak.

Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

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