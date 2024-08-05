Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi durumunda, play-off turunda Slavia Prag-Union SG maçının kazananıyla eşleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe katıldı.

Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe ise rakibini elemesi durumunda, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray ise İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta yapılacak.