Fenerbahçe'nin santrfor adayı belli oldu

Fenerbahçe, forvet hattı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün, Yusuf En-Nesyri’nin Al Ittihad’a olası transfer ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe’nin, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy’nin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

MALİYET ARAŞTIRMASI YAPILDI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, yönetim En-Nesyri’nin takımdan ayrılması halinde hücum hattını güçlü bir isimle doldurmayı planlıyor. Bu kapsamda Guirassy için transfer şartları ve olası maliyetin araştırıldığı ifade edildi.

Transferdeki sürecin, En-Nesyri’nin geleceğine bağlı olarak netlik kazanması bekleniyor.

Borussia Dortmund’un 2024 yazında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Fransa doğumlu Gineli forvet, bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 12 gol atarken 5 asist yaptı.