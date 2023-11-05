Fenerbahçe'nin serisi sonlandı

Fenerbahçe, 3-2'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle ligde 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, dün sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertlilerin ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi son bulurken liderlik koltuğuna ise 31 puana sahip Galatasaray oturdu.

Bu sezon ligde ve Avrupa'daki başarılı grafiğiyle adından söz ettiren Fenerbahçe, 19 maçlık başarısının ardından ilk kez bir mücadelede kalesinde 3 gol gördü. Avrupa maçlarının 4'ünde gol yemeyen sarı-lacivertli ekip, 5 maçta ise kalesinde 1'er gol gördü. Ligde ise Gaziantep FK, Antalyaspor ve Hatayspor'dan gol yiyen Fenerbahçe, söz konusu maçlardan galibiyetle ayrılmıştı.