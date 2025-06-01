Fenerbahçe'nin stadında yenileme ve tadilat çalışmaları başladı

İSTANBUL, (DHA) FENERBAHÇE Kulübü, 2024-25 sezonunu Konyaspor maçı ile noktalamalarının ardından stadında yenileme ve tadilat çalışmalarına başlanıldığını bildirdi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yenileme ve tadilat çalışmaları kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuğun yenileneceği belirtildi.

Koltukların söküm işlemlerinin tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminlerinin düzeltileceği ve gerekli yerlerde tadilat çalışmalarının yapılacağı ifade edildi. Ayrıca koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz’da tamamlanmasının planlandığı vurgulandı.

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