Fenerbahçe'nin stoper adayı belli oldu

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesinde savunma hattı için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin listesindeki ilk isimlerden birinin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli stoper Marcos Senesi olduğu öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMADI

28 yaşındaki Arjantinli savunmacının, kulübü AFC Bournemouth’un yaptığı dört yeni sözleşme teklifini de geri çevirdiği belirtildi. Senesi’nin, sezon sonunda kontratının sona ermesiyle birlikte serbest kalmayı tercih ettiği ifade ediliyor.

AVRUPA’DAN İLGİ VAR

Fenerbahçe’nin, Senesi için ara transfer döneminde de girişimde bulunduğu bilinirken, oyuncunun Premier Lig’de sergilediği performans birçok kulübün dikkatini çekti. Arjantinli stoper için son olarak Juventus’un da devreye girdiği kaydedildi.

Bu sezon Bournemouth formasıyla 28 maçta görev alan Senesi, savunmadaki istikrarının yanı sıra 4 asistlik katkı sağladı.