Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da rakibi Samsunspor

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde yarın Adana’da Samsunspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal olurken, dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev yapacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finali kazanan ekip, Galatasaray-Trabzonspor eşleşmesinden çıkacak takımla 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda finalde karşılaşacak.

YENİ FORMATTA İLK SINAV

Fenerbahçe, Süper Kupa’nın yeni formatındaki ilk maçına Samsunspor karşısında çıkacak. Organizasyon bu sezon ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı finallerde Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisi karşı karşıya geliyor.

Geçen sezon Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligi üçüncü bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısında bazı oyuncularından yararlanamayacak. Kart cezalısı Fred Rodrigues’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo’nun maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba’nın kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun tercihine göre Musaba, maçta süre alması halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkmış olacak.

Fenerbahçe, Süper Kupa’yı tarihinde 4. kez kazanmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler kupayı daha önce 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kazanırken; 2012, 2013 ve 2024’te finali kaybetti.

Sarı-lacivertliler, 1965-66’dan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonu ile Türkiye Kupası kazananı arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise 6 kez şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe bu kupayı 1967-68, 1972-73, 1974-75, 1983-84, 1984-85 ve 1989-90 sezonlarında kazanırken; 1969-70, 1973-74, 1977-78, 1978-79, 1982-83, 1988-89 ve 1995-96’da ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.