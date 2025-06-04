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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kırmızı kart gören tek oyuncusu Mert Müldür

Milli savunmacı, bu sezon sarı-lacivertli formayla takımını yalnız bırakan tek isim olurken, geride kalan sezon en fazla sarı kart gören isim 9 kez ile Faslı orta saha Sofyan Amrabat oldu - Fenerbahçe toplam 81 sarı, 1 kırmızı kartla sezonu tamamlarken, 6 isim kart görmedi

Ajans Haberleri
  • 04.06.2025 11:34
  • Giriş: 04.06.2025 11:34
  • Güncelleme: 04.06.2025 11:34
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kırmızı kart gören tek oyuncusu Mert Müldür

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören tek isim milli savunmacı Mert Müldür oldu.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon Süper Lig'de 30 isim görev alırken, bu oyuncuların 24'ü en az 1 kez sarı kartla uyarıldı.

Fenerbahçe sezonu 81 sarı ve 1 kırmızı kartla tamamlarken, hakemlerin 9 defa sarı kart gösterdiği Faslı orta saha Sofyan Amrabat en çok kart gösterilen isim olarak ön plana çıktı.

Amrabat'ı, 8 sarı kartla Fred, 7 sarı kartla Alexander Djiku ve 6 sarı kartla İsmail Yüksek izledi.

Jose Mourinho'nun ekibinde bu sezon tek kırmızı kartı ise Mert Müldür gördü.

- 6 isim kartsız tamamladı

Fenerbahçe'de bu sezon 6 futbolcu kart cezasına çarptırılmadı.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra savunma oyuncular Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan ile golcü isim Cenk Tosun, sezonu kart görmeden tamamladı.

- Görülen kartlar

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların kart sayıları şöyle:

FutbolcuMaçSarı kartKırmızı kart
Sofyan Amrabat269-
Fred Rodrigues318-
Alexander Djiku257-
İsmail Yüksek206-
Mert Müldür2921
Filip Kostic275-
Çağlar Söyüncü255-
Sebastian Szymanski354-
İrfan Can Kahveci264-
Youssef En-Nesyri344-
Anderson Talisca163-
Allan Saint-Maximin203-
Mert Hakan Yandaş133-
Samet Akaydın53-
Jayden Oosterwolde83-
Milan Skriniar162-
Bright Osayi-Samuel252-
Dusan Tadic352-
Diego Carlos41-
Bartuğ Elmaz21-
Rodrigo Becao111-
Oğuz Aydın251-
Edin Dzeko351-
Cengiz Ünder31-
Dominik Livakovic22--
İrfan Can Eğribayat13--
Osman Ertuğrul Çetin2--
Yusuf Akçiçek9--
Levent Mercan11--
Cenk Tosun12--
Toplam811
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