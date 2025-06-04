Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kırmızı kart gören tek oyuncusu Mert Müldür

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören tek isim milli savunmacı Mert Müldür oldu.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon Süper Lig'de 30 isim görev alırken, bu oyuncuların 24'ü en az 1 kez sarı kartla uyarıldı.

Fenerbahçe sezonu 81 sarı ve 1 kırmızı kartla tamamlarken, hakemlerin 9 defa sarı kart gösterdiği Faslı orta saha Sofyan Amrabat en çok kart gösterilen isim olarak ön plana çıktı.

Amrabat'ı, 8 sarı kartla Fred, 7 sarı kartla Alexander Djiku ve 6 sarı kartla İsmail Yüksek izledi.

Jose Mourinho'nun ekibinde bu sezon tek kırmızı kartı ise Mert Müldür gördü.

- 6 isim kartsız tamamladı

Fenerbahçe'de bu sezon 6 futbolcu kart cezasına çarptırılmadı.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra savunma oyuncular Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan ile golcü isim Cenk Tosun, sezonu kart görmeden tamamladı.

- Görülen kartlar

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların kart sayıları şöyle: