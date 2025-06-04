Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kırmızı kart gören tek oyuncusu Mert Müldür
Milli savunmacı, bu sezon sarı-lacivertli formayla takımını yalnız bırakan tek isim olurken, geride kalan sezon en fazla sarı kart gören isim 9 kez ile Faslı orta saha Sofyan Amrabat oldu - Fenerbahçe toplam 81 sarı, 1 kırmızı kartla sezonu tamamlarken, 6 isim kart görmedi
İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören tek isim milli savunmacı Mert Müldür oldu.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon Süper Lig'de 30 isim görev alırken, bu oyuncuların 24'ü en az 1 kez sarı kartla uyarıldı.
Fenerbahçe sezonu 81 sarı ve 1 kırmızı kartla tamamlarken, hakemlerin 9 defa sarı kart gösterdiği Faslı orta saha Sofyan Amrabat en çok kart gösterilen isim olarak ön plana çıktı.
Amrabat'ı, 8 sarı kartla Fred, 7 sarı kartla Alexander Djiku ve 6 sarı kartla İsmail Yüksek izledi.
Jose Mourinho'nun ekibinde bu sezon tek kırmızı kartı ise Mert Müldür gördü.
- 6 isim kartsız tamamladı
Fenerbahçe'de bu sezon 6 futbolcu kart cezasına çarptırılmadı.
Sarı-lacivertlilerde kaleciler Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra savunma oyuncular Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan ile golcü isim Cenk Tosun, sezonu kart görmeden tamamladı.
- Görülen kartlar
Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların kart sayıları şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Sofyan Amrabat
|26
|9
|-
|Fred Rodrigues
|31
|8
|-
|Alexander Djiku
|25
|7
|-
|İsmail Yüksek
|20
|6
|-
|Mert Müldür
|29
|2
|1
|Filip Kostic
|27
|5
|-
|Çağlar Söyüncü
|25
|5
|-
|Sebastian Szymanski
|35
|4
|-
|İrfan Can Kahveci
|26
|4
|-
|Youssef En-Nesyri
|34
|4
|-
|Anderson Talisca
|16
|3
|-
|Allan Saint-Maximin
|20
|3
|-
|Mert Hakan Yandaş
|13
|3
|-
|Samet Akaydın
|5
|3
|-
|Jayden Oosterwolde
|8
|3
|-
|Milan Skriniar
|16
|2
|-
|Bright Osayi-Samuel
|25
|2
|-
|Dusan Tadic
|35
|2
|-
|Diego Carlos
|4
|1
|-
|Bartuğ Elmaz
|2
|1
|-
|Rodrigo Becao
|11
|1
|-
|Oğuz Aydın
|25
|1
|-
|Edin Dzeko
|35
|1
|-
|Cengiz Ünder
|3
|1
|-
|Dominik Livakovic
|22
|-
|-
|İrfan Can Eğribayat
|13
|-
|-
|Osman Ertuğrul Çetin
|2
|-
|-
|Yusuf Akçiçek
|9
|-
|-
|Levent Mercan
|11
|-
|-
|Cenk Tosun
|12
|-
|-
|Toplam
|81
|1