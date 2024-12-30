Fenerbahçe'nin Talisca transferinde kriz

Fenerbahçe'nin Talisca transferi çıkmaza girdi. Yaklaşık 1 aydır iki tarafın anlaştığı ve transferin an meselesi olduğu yazılsa da Al-Nassr CEO'su Majed Al-Jumaan, gelen teklifleri yeterli bulmadığı için Talisca'nın takımda kalacağını açıkladı.

Krizin sebebinin ise kulübün, Talisca'nın biriken alacaklarını bırakması halinde takımdan ayrılmasına izin vermesi olduğu öğrenildi.

NTV Spor'un haberine göre Brezilyalı yıldız oyuncunun Al-Nassr'dan 15 milyon euronun üzerinde birikmiş alacağı bulunuyor.

30 yaşındaki yıldız oyuncunun bu rakamı Al-Nassr'dan istediği ancak Suudi temsilcisinin Talisca'nın bonservis bedeli ödenmeden ayrılacağı için alacaklarından vazgeçmesini istediği aktarıldı.

Yaşanan bu krizin ardından Talisca'nın kulübünden ayrılmamaya karar verdiği belirtiliyor.