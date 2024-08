Fenerbahçe'nin teklif yaptığı oyuncu, West Ham ile anlaştı

4 yıl Real Betis'te oynadıktan sonra yeşil beyazlı kulüple sözleşme yenilemeyen ve Fenerbahçe'nin resmî teklif yaptığı Guido Rodriguez, West Ham United'a transfer oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre oyuncusunu Fenerbahçe'ye öneren Guido Rodriguez'in temsilcisi, Fenerbahçe'den 4 milyon euro imza parası, 3 milyon euro net maaş ve en az 3 yıl kontrat istedi.

Fenerbahçe'nin indirim talebine olumlu yanıt vermeyen 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu, West Ham United ile anlaştı.

Öte yandan Londra ekibi, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Niclas Füllkrug'u da kadrosuna kattı. West Ham United'ın transfer için Alman ekibine yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

🚨⚒️ Niclas Füllkrug to West Ham, here we go! Deal in place for €27m fee plus €5m add-ons to Borussia Dortmund.



Medical booked on Saturday.



West Ham director Tim Steidten closed both Füllkrug and also Guido Rodríguez deals today on verbal agreement…



…both set for medicals. pic.twitter.com/IrlRv6NEkd