Fenerbahçe'nin transferde hedefi Jadon Sancho ve Uğurcan Çakır

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, kalesini güçlendirmek için görüşmelere hız verdi. Sarı-lacivertlilerin bu pozisyon için önceliği ise Trabzonspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır. Bordo-mavili kulüp ile Uğurcan'ın transferi konusunda görüşmelerine bir süredir devam eden Fenerbahçe, önemli mesafe kat etti. İki kulübün bonservis bedeli pazarlıklarında sona geldiği iddia edildi.

İHA'nın haberine göre, kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakan milli kalecinin bu isteği de sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren bir başka unsur olarak ön plana çıkıyor. Uğurcan için bu seviyelerde bir bonservis bedelinin bir daha yakalanamayacağı ihtimalini de düşünen Trabzonspor yönetimi, bu transfere yeşil ışık yaktı.

SANCHO İÇİN TEKLİF BELLİ OLDU

Öte yandan Orazio Accomando'nun haberine göre Fenerbahçe'nin, İngiliz furbolcu Jadon Sancho için yaptığı teklif belli oldu.

Buna göre, Juventus, Sancho'ya 5 milyon euro artı bonuslar karşılığında üç yıllık bir sözleşme önerirken Manchester United'a 24 milyon civarında bir teklif sundu.

Fenerbahçe'nin teklifinin ise 10 milyon euro + 2 milyon euro bonuslarla 3+1 yıllık sözleşme olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, United'a 18 milyon euro civarında bir satın alma opsiyonuyla kiralama teklif ettiği öne sürüldü.