Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi Twente, Zwolle'yi 3-1 yendi
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Twente, Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie'de PEC Zwolle'yi 3-1 mağlup etti.
Ligin 2. hafta karşılaşmasında Twente, Michal Sadilek'in 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, PEC Zwolle, 33. dakikada Ferdy Druijf'in golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Twente, 76. dakikada Sem Steijn ve uzatmalarda Jasper Schendelaar'in kendi kalesine attığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Twente forması giyen Türk futbolcu Naci Ünüvar, 69. dakikada oyuna girdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turunda Twente ile ilk maçı 24 Ağustos, rövanşı ise 31 Ağustos'ta oynayacak.