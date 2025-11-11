Fenerbahçe'nin UEFA Maçı Ne Zaman? İşte 2025 Maç Takvimi ve Ara Detayı

Futbolseverlerin en sık sorduğu sorulardan biri bu hafta Fenerbahçe'nin UEFA maçının olup olmadığı. Ancak takvimde önemli bir değişiklik bulunuyor. Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarına kısa bir ara verildi. Bu nedenle Fenerbahçe’nin Avrupa maçları geçici olarak oynanmıyor ve lig karşılaşmaları milli maç takviminden sonra kaldığı yerden devam edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NEDEN OYNANMIYOR?

UEFA maçları, FIFA tarafından belirlenen milli maç ve Dünya Kupası Eleme takvimine bağlı olarak durağan döneme giriyor. Milli takımlar, eleme gruplarında kritik puan mücadelelerine çıkarken kulüp takımları bu sürede çalışmalarını sürdürüyor.

Bu nedenle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı önümüzdeki iki hafta boyunca oynanmayacak.

FENERBAHÇE'NİN BİR SONRAKİ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI

Maç Tarih Saat Fenerbahçe vs Ferençvaroş 27/11 20:45

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27 Kasım tarihinde saat 20.45’te oynanacak. Bu karşılaşma UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında önemli bir yer tutuyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NEDENİYLE VERİLEN ARA

Türkiye A Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında iki önemli mücadeleye çıkıyor. Bu da kulüp maçlarının geçici olarak ertelenmesine neden oluyor.

Maç Tarih Saat Türkiye vs Bulgaristan 15/11 (Cumartesi) 20:00 İspanya vs Türkiye 18/11 (Salı) 22:45

Bu iki karşılaşma, grubun kaderini belirleyecek kritik maçlar olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI İÇİN BU SÜRE NE ANLAMA GELİYOR?

Takım fiziksel ve taktik açıdan dinlenme ve hazırlık fırsatı bulur.

Sakat oyuncuların iyileşmesi için avantajlı bir dönem oluşur.

Teknik ekip maç planlamasını daha detaylı şekilde hazırlama şansı elde eder.

Bu hafta Fenerbahçe'nin UEFA maçı var mı?

Hayır. Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle UEFA maçlarına ara verildi.

Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27/11 tarihinde 20:45’te oynanacaktır.

UEFA maçları neden oynanmıyor?

FIFA milli maç takvimi nedeniyle kulüp karşılaşmaları kısa süreli olarak durdurulmuştur.

Türkiye milli maçları ne zaman?

Türkiye - Bulgaristan maçı 15/11 saat 20:00’da, İspanya - Türkiye maçı 18/11 saat 22:45’te oynanacaktır.

Fenerbahçe taraftarları için Avrupa maçlarına kısa bir ara verilmiş olsa da heyecan kaldığı yerden devam edecek. 27 Kasım’da Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı yeniden taraftarları ekran başına kilitleyecek. Bu süreçte milli takım maçları da futbol gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.