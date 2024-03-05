Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçını Portekizli hakem Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak.