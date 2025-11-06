Giriş / Abone Ol
Avrupa Ligi dördüncü maçında Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertliler kazanarak iyi formunu sürdürmek istiyor.

Spor
  • 06.11.2025 21:23
  • Giriş: 06.11.2025 21:23
  • Güncelleme: 06.11.2025 21:55
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi dördüncü maçında Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşacak. Son olarak Beşiktaş'ı derbide mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda kazanıp iyi gidişini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak. Kanarya ile Viktoria Plzen, daha önce Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu. Kanarya mücadeleye şu 11'le başlayacak:

Ederson, Škriniar, Jayden Oosterwolde, Brown, Semedo, İsmail, Álvarez, Szymański, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.

Yedekler: Tarık, İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Yiğit Efe, Müldür, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

