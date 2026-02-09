Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki ilk hedefi ortaya çıktı

Fenerbahçe, ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olarak dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok’u kadrosuna kattı.

Transferlerin yanı sıra Fenerbahçe’de önemli ayrılıklar da yaşandı. Sarı-lacivertliler: Yusuf En-Nesyri, Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic (kiralık), Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci (kiralık), Rodrigo Becao (kiralık), Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Emir Ortakaya, İrfan Can Eğribayat (kiralık) ve Bartuğ Elmaz (kiralık) ile yollarını ayırdı.

YAZ DÖNEMİ İÇİN İLK İDDİA

Ara transferde kadrosunda ciddi değişiklikler yapan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına erken başladı. Sarı-lacivertlilerle ilgili Arjantin basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

El Crack Deportivo’da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon ile ilgileniyor. Haberde Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit’in ardından Fenerbahçe’nin de Arjantinli futbolcu için devreye girdiği belirtildi.

Oyuncu için en ciddi girişimin Deportivo Alaves tarafından yapıldığı ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı aktarıldı. Sao Paulo’nun da transfer sürecinde ilerleme kaydedemediği ifade edildi.

24 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilirken, Boca Juniors ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2028’e kadar devam ediyor. Zenon, bu sezon Boca Juniors formasıyla çıktığı 3 maçta 179 dakika süre aldı ve skor katkısı üretemedi.