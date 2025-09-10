Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun kariyerinden öne çıkanlar

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ikinci İtalyan çalıştırıcı oldu.

Sezona Jose Mourinho'yla başlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibine elenmesinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla yolları ayırmış, ligde oynanan Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı.

DOMENİCO TEDESCO HAKKINDA

Domenico Tedesco, antrenörlük kariyerine Stuttgart'ın 17 yaş altı takımında başladı.

2013 yılında takımın başına geçen Domenico Tedesco, 28 yaşında teknik direktörlüğe adım attı.

Stuttgart'ın ardından Hoffenheim'da önce 17 yaş altı, ardından 19 yaş altı takımlarını çalıştıran İtalyan teknik adam, ilk A takım tecrübesini ise AUE'de yaşadı.

2016-2017 sezonunun ikinci yarısında takımın başına geçen Tedesco, 11 maçta 1,82 puan ortalamasına ulaştı.

AUE'nin ardından sırasıyla Schalke 04, Spartak Moskova ve Leipzig'in teknik direktörlüğünü yapan Domenico Tedesco, daha sonra Belçika Milli Takımı'nın başına geçti.

Belçika'nın başında 24 maça çıkan Tedesco, bu müsabakalarda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

KULÜP TARİHİNDEKİ İKİNCİ İTALYAN

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ikinci İtalyan çalıştırıcı oldu.

1999-2000 sezonunda takımı yöneten Çek asıllı İtalyan çalıştırıcı Zdenek Zeman, kulüp tarihindeki ilk İtalyan teknik adam olarak kayıtlara geçmişti. Zeman, takımın başında 10 lig maçına çıkarken, sarı-lacivertlilerde en kısa süre görev yapan antrenörlerden birisi oldu.

Fenerbahçe, 1998-1999 sezonu öncesinde İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'yi de İstanbul'a getirmiş ancak daha sonra anlaşma sağlanamamıştı.

"HER TURNUVADA EN İYİSİNİ HEDEFLİYORUZ"

Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Atmosfer gerçekten harika. Geldiğimde zaten burada çalışanların yarısı beni bekliyordu. Bu benim için etkileyici. Buradaki geleneği ve tutkuyu hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla hoşuma giden konu olarak bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün hedeflerine değinen Tedesco, "Her turnuvada en iyisini hedefliyoruz. Tüm kulvarlarda en iyisini elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için de ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Bu turnuvalarda hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmalıyız. Lig ve Avrupa'da hedeflerimiz var" diye konuştu.

Transfer sürecini aktaran 39 yaşındaki teknik direktör, "Tahmin edersiniz ki şubat ayından beri telefonum birkaç kez çalmıştı. İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi liglerden kulüpler beni aramıştı ama hiçbir zaman beni yakalayan o şeyi hissetmemiştim. Fenerbahçe'den gelen teklifi duyduğumda tamamen farklı hissettim. Bende çok iyi bir etki bıraktı. Çok iyi hisler uyandırdı. Her şeyden önce Almanya'da çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Aynı zamanda benim de Fenerbahçe taraftarı olan çok fazla arkadaşım var. Dolayısıyla bu duyguyu biliyorum. Ben de kariyerimde bu duyguyu istiyordum çünkü böyle kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım" şeklinde konuştu.

Tedesco, Fenerbahçe'de daha önce görev alan Christoph Daum ile ilgili şunları söyledi: "Kendisiyle ilgili çok güzel anılarım var. Kendisi Stuttgart'ı çalıştırdı ve şampiyon da yaptı. Stuttgart da zaten benim takımım. 10 yıl boyunca akademisinde çalıştım. Şöyle de bir anım var, babam beni Stuttgart'ın antrenmanına götürmüştü ve teknik direktör Christoph Daum da orada oyunculara bazı şeyler gösteriyordu. Daha sonra buraya geldi ve iki kere şampiyon oldu. Kendisi her şeyden önce büyük bir insan ve büyük bir teknik direktördü."

Taraftarlara mesaj da ileten Domenico Tedesco, "Taraftarlarımızın teknik direktörü olmaktan dolayı çok gururluyum. Bizim maç maç hedeflerimize ulaşabilmemiz için herkese ihtiyacımız var. Her şeyden önce aile olmaya ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum ve Fenerbahçe ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.