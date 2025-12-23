Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba'nın maliyeti belli oldu

Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk hamlesini yapıyor. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'un performansıyla dikkat çeken kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacak.

Transferi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da doğruladı. Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, Musaba'nın 6 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanıyor."

MUSABA'NIN KARİYERİ

Anthony Musaba, futbol kariyerinin temellerini Vitesse ve NEC Nijmegen kulüplerinin altyapı sistemlerinde atarak profesyonel dünyaya adım attı. 2020 senesinde 2,5 milyon euro tutarındaki bonservis ücreti karşılığında Monaco’ya geçiş yapan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sürecin ardından tecrübe kazanmak amacıyla Cercle Brugge, Heerenveen ve Metz takımlarında kiralık statüsünde top koşturdu. 2023 yılına gelindiğinde ise Fransız ekibiyle yollarını ayırarak bedelsiz bir şekilde İngiliz temsilcisi Sheffield Wednesday ile sözleşme imzaladı. Daha sonrasında ise yolu Samsunspor ile kesişti.



Güncel Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euro olan yıldız futbolcu, bu sezon Samsunspor'da 21 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.