Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Edson Alvarez bugün İstanbul'a gelecek.

West Ham United'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden geçerek resmî sözleşmeye imza atacak.

Sarı-lacivertli ekip, Meksikalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

🚨🟡🔵 EXCL: Edson Álvarez to Fenerbahçe, here we go! Deal done on initial loan with buy option clause.



The midfielder will fly today for medical tests. ✈️🇹🇷



After considering his options key for Fener choice was José Mourinho really keen on getting him — and European football. pic.twitter.com/E6Ns1W9z25 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025

Edson Alvarez, ülkesinde yetiştikten sonra 2019 yılında Ajax'a transfer olmuştu. Meksikalu futbolcu, 2 sezon önce ise 38 milyon euro karşılığında Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

West Ham United ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Alvarez, Premier Lig'de ilk sezonunda 31, geçen sezon ise 28 maçta forma giydi.