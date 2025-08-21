Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün geliyor

Fenerbahçe, West Ham United'da forma giyen orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in transferi için anlaşma sağladı. 28 yaşındaki Meksikalı futbolcu bugün İstanbul'a gelecek.

Spor
  • 21.08.2025 13:11
  • Giriş: 21.08.2025 13:11
  • Güncelleme: 21.08.2025 13:22
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün geliyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Edson Alvarez bugün İstanbul'a gelecek.

West Ham United'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden geçerek resmî sözleşmeye imza atacak.

Sarı-lacivertli ekip, Meksikalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

Edson Alvarez, ülkesinde yetiştikten sonra 2019 yılında Ajax'a transfer olmuştu. Meksikalu futbolcu, 2 sezon önce ise 38 milyon euro karşılığında Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

West Ham United ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Alvarez, Premier Lig'de ilk sezonunda 31, geçen sezon ise 28 maçta forma giydi.

BirGün'e Abone Ol