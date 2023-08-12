Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Fred'in ardından Cengiz Ünder'i de İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'nin transferini açıkladığı Cengiz Ünder’i getiren özel jet, İstanbul'a iniş yaptı.

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.