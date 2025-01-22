Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos kaç yaşında ve nereli? Diego Carlos güncel piyasa değeri

Futbol dünyasında sağlam bir savunma oyuncusu olarak tanınan Diego Carlos, profesyonel kariyeri boyunca gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Brezilyalı futbolcu, güçlü fiziği, oyun okuma becerisi ve hava toplarındaki başarısıyla savunma hattında fark yaratan bir isimdir. Bu makalede, Diego Carlos kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi nedir gibi soruların cevaplarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

DİEGO CARLOS NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

Diego Carlos Santos Silva, 15 Mart 1993 tarihinde Brezilya’nın São Paulo eyaletine bağlı Barra Bonita şehrinde dünyaya gelmiştir. Brezilyalı savunma oyuncusu, futbola olan ilgisini genç yaşlarda keşfetmiş ve bu tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürmeyi başarmıştır. Diego Carlos, Ocak 2025 itibariyle 31 yaşındadır.

DİEGO CARLOS HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Diego Carlos’un asıl mevkisi stoper pozisyonudur. Savunmadaki sert ve kararlı oyun tarzıyla bilinen futbolcu, gerektiğinde sağ ve sol stoper olarak görev yapabilmektedir. Bu çok yönlülüğü, hem kulüp takımlarında hem de milli takımda önemli bir avantaj sağlamaktadır.

DİEGO CARLOS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte forma giyen Diego Carlos, futbol yolculuğunda önemli başarılar elde etmiştir:

Desportivo Brasil (2012-2013):

Futbol kariyerine Desportivo Brasil takımında başlamış ve burada ilk profesyonel deneyimlerini yaşamıştır.

São Paulo (2013-2014):

Brezilya’nın önde gelen kulüplerinden São Paulo’da B takımında forma giymiştir.

Paulista ve Madureira (2013-2014 - Kiralık):

Bu dönemde Paulista ve Madureira takımlarında kiralık olarak oynamıştır.

Estoril (2014-2016):

Portekiz temsilcisi Estoril’e transfer olan Carlos, burada düzenli forma şansı bulmuştur. Bir sezonluğuna Porto B’ye kiralanmıştır.

Nantes (2016-2019):

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’a transfer olmuş ve üç sezon boyunca başarılı bir performans sergilemiştir.

Sevilla (2019-2022):

İspanya La Liga’da Sevilla formasıyla parlayan Carlos, 2019 yılında transfer olduğu bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştır.

Aston Villa (2022-2025 ):

2022 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transfer olan Carlos, Fenerbahçe'ye Aston Villa'dan transfer oldu.

DİEGO CARLOS GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Diego Carlos’un en yüksek piyasa değeri, 2020 yılında 50 milyon Euro olarak kaydedilmiştir. Bu dönem, Sevilla formasıyla sergilediği üstün performansın zirve yaptığı yıllardır.

2025 yılı itibarıyla Diego Carlos’un güncel piyasa değeri 11 milyon Euro civarındadır.

DİEGO CARLOS’UN OYUNCU PROFİLİ

Fiziksel Güç: Sert savunma müdahaleleri ve ikili mücadelelerdeki başarısı ile dikkat çeker.

Sert savunma müdahaleleri ve ikili mücadelelerdeki başarısı ile dikkat çeker. Hava Topları: Boy avantajını kullanarak hava toplarında etkili bir savunma oyuncusu olarak öne çıkar.

Boy avantajını kullanarak hava toplarında etkili bir savunma oyuncusu olarak öne çıkar. Liderlik: Savunma hattında takım arkadaşlarını yönlendiren lider bir profil sergiler.

Diego Carlos, Brezilya’dan Avrupa’ya uzanan kariyerinde birçok önemli başarıya imza atmıştır. Hem kulüp takımlarında hem de uluslararası arenada sağlam bir savunma oyuncusu olarak tanınan Carlos, çok yönlülüğü ve tecrübesiyle futbol dünyasında saygın bir yer edinmiştir. Kariyerindeki başarılarla birlikte, gelecekteki performansı da merakla takip edilmektedir.