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Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, özel uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Livakovic, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Spor
  • 24.08.2023 13:53
  • Giriş: 24.08.2023 13:53
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:55
Kaynak: AA
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Havalimanı çıkışında Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Livakovic, kendisini bekleyen taraftarları da selamladı.

Hırvat kaleci, ardından özel araçla alandan ayrıldı.

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