Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, özel uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Livakovic, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Havalimanı çıkışında Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Livakovic, kendisini bekleyen taraftarları da selamladı.
Hırvat kaleci, ardından özel araçla alandan ayrıldı.