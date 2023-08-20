Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in hedefi kupalar kazanmak

Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Manchester United takımından transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Fred, sarı-lacivertlilerle kupalar kazanmayı hedeflediğini belirtti.

FB TV'ye açıklamada bulunan 30 yaşındaki futbolcu, hedeflere ulaşabilmek için takım arkadaşlarıyla ellerinden gelen her şeyi ortaya koyacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Fred, "Manchester United gibi büyük bir camiadan Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldim. Benim için burada olmak, takıma katılmak çok büyük bir mutluluk. Umuyorum harika bir sezon geçiririz ve birlikte zaferler, kupalar elde ederiz." dedi.

Birçok transfer teklifi aldığını ancak Fenerbahçe'nin, kendisini mutlu eden bir proje sunduğunu aktaran tecrübeli orta saha, şöyle devam etti:

"İstanbul yaşamak için çok güzel bir şehir ve aynı zamanda Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman büyük başarılar elde etmek isteyen bir kulüp ve bunun için savaşan bir camia. Aynı zamanda çok tutkulu taraftara sahip. Daha önce bu şehirde yaşayan, buradaki insanlarla da konuştum. Fenerbahçe ve şehirle ilgili bilgiler edindim. Fenerbahçe'nin projesi de beni fazlasıyla mutlu etti. Sportif Direktörümüz Mario Branco ile de bir görüşmemiz olmuştu. O görüşmede de ne kadar büyük bir projeyle gelinmiş olduğunu görmüş oldum. Sonrasında da kararımı verdim. Almış olduğum bu karardan dolayı da mutluyum."