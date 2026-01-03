Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk antrenmanına çıkıyor
Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba takımın bugün gerçekleştirilecek antrenmanına katılacak. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Kupa hazırlıklarına bugün başlayacak olan Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba bugün ilk antrenmanına çıkacak.
Musaba, 4,5 milyon euro bedelle sarı-lacivertlilere transfer olmuştu. Samsunspor, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti.
Musaba, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.