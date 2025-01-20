Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Savunma bölgesine takviye kapsamında Premier Lig ekiplerinde Aston Villa'da formalı giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, transferi noktalamaya çalışıyor.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, bu gece İstanbul’a gelecek.

Brezilyalı stoper sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Carlos, bu gece İstanbul’a gelecek. Brezilyalı stoper sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak. pic.twitter.com/tjEZWfjveA — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) January 20, 2025

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU

Öte yandan Fenerbahçe'nin Diego Carlos için ödeyeceği bonservis ücreti de belli oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Aston Villa’dan Diego Carlos’un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.