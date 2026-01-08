Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Lazio'dan transfer ettiği Matteo Guendouzi İstanbul'a geldi.

26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu taşıyan uçak öğle saatlerinde İstanbul'a indi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, transfer için Lazio'ya yaklaşık 30 milyon euro ödeyecek. Fransız oyuncuyla 4,5 + 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Lazio formasıyla son maçına dün çıkan Guendouzi, Fiorentina ile oynanan ve 2-2 biten maçın ardından taraftarlara ve kulübe veda etti.

Futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.