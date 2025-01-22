Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar kimdir? Skriniar kaç yaşında, mevkisi nedir ve güncel piyasa değeri nedir?

Futbol dünyasının dikkat çeken savunma oyuncularından biri olan Milan Skriniar, Fenerbahçe ile anlaştı. Peki Milan Škriniar kimdir? Milan Škriniar nereli ve hangi takımlarda oynadı? Milan Skriniar ile ilgili tüm detaylar şöyle:

MİLAN SKRİNİAR KİMDİR VE NERELİDİR?

Milan Škriniar, Slovakya'nın önde gelen futbolcularından biridir. 11 Şubat 1995 tarihinde, Slovakya’nın Žiar nad Hronom şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine genç yaşlarda başlayan Škriniar, kısa sürede profesyonel sahalarda kendine yer bulmuştur. Milan Škriniar, Ocak 2025 itibariyle 29 yaşındadır.

MİLAN SKRİNİAR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Milan Skriniar, stoper (merkez savunma oyuncusu) mevkisinde oynamaktadır. Fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun okuma becerisiyle dikkat çeker. Ayrıca gerektiğinde ön libero veya sağ bek gibi yan mevkilerde de oynayabilmektedir, bu da onu takımlar için çok yönlü bir savunmacı yapmaktadır.

MİLAN SKRİNİAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Milan skriniar, kariyeri boyunca birçok önemli takımda forma giymiştir. İşte Slovak futbolcunun oynadığı takımlar:

MŠK Žilina (2012-2016): Profesyonel kariyerine Slovakya’nın MŠK Žilina takımında başlamıştır.

Profesyonel kariyerine Slovakya’nın MŠK Žilina takımında başlamıştır. ViOn Zlaté Moravce (2013 - Kiralık): Deneyim kazanması için kiralık olarak bu kulüpte forma giymiştir.

Deneyim kazanması için kiralık olarak bu kulüpte forma giymiştir. Sampdoria (2016-2017): İtalya Serie A'daki ilk deneyimini burada yaşamış ve yeteneklerini göstermiştir.

İtalya Serie A'daki ilk deneyimini burada yaşamış ve yeteneklerini göstermiştir. Inter Milan (2017-2023): Inter Milan’da gösterdiği üstün performansla Avrupa’nın en iyi savunmacıları arasında yer almıştır. Inter ile 2020-21 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşamıştır.

Inter Milan’da gösterdiği üstün performansla Avrupa’nın en iyi savunmacıları arasında yer almıştır. Inter ile 2020-21 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşamıştır. Paris Saint-Germain (PSG) (2023- 2025): 2023 yılında Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer olmuştur.

MİLAN SKRİNİAR'IN EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİ NE ZAMAN?

Milan Skriniar’ın en yüksek piyasa değeri, futbol kariyerinin zirve yıllarında, 2021 yılında 60 milyon Euro olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde Inter Milan’daki performansı, ona dünya çapında büyük bir ün kazandırmıştır.

MİLAN SKRİNİAR'IN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

2025 yılı itibarıyla Milan Skriniar’ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarındadır. Yaşının ilerlemesi ve sakatlık durumları gibi etkenler bu değerde rol oynasa da hala Avrupa’nın en değerli savunma oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir.

MİLAN SKRİNİAR’IN BAŞARILARI VE ÖZELLİKLERİ

Fiziksel Güç ve Disiplin: Milan Škriniar, savunmadaki sert ve kararlı oyun tarzıyla bilinir. Rakip oyuncuları durdurma becerisi ve hava toplarındaki üstünlüğü, onu bir savunma lideri yapmıştır.

Milan Škriniar, savunmadaki sert ve kararlı oyun tarzıyla bilinir. Rakip oyuncuları durdurma becerisi ve hava toplarındaki üstünlüğü, onu bir savunma lideri yapmıştır. Inter Milan ile Başarılar: Serie A şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarı elde etmiştir.

Serie A şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarı elde etmiştir. Milli Takım Performansı: Slovakya Milli Takımı'nın da değişmez bir oyuncusu olarak, ülkesini birçok uluslararası turnuvada temsil etmiştir.

Milan Skriniar, Slovakya’nın yetiştirdiği en başarılı futbolculardan biri olarak, kariyerinde birçok önemli başarıya imza atmıştır. Stoper mevkisinde oynayan bu yıldız oyuncu, hem kulüp takımlarında hem de milli takımda gösterdiği performansla futbol dünyasında adından sıkça söz ettirmektedir. Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan Skriniar, hala dünyanın en iyi savunmacıları arasında yer almayı sürdürmektedir.