Fenerbahçe, Nkunku için gözünü kararttı

Fenerbahçe ile ilgili ara transfer dönemine yönelik dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli kulübün, teknik direktör Domenico Tedesco’nun daha önce RB Leipzig’de birlikte çalıştığı Christopher Nkunku için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.

37 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Milan forması giyen Fransız futbolcu için 37 milyon euroluk bir teklif sundu. Haberde, bu rakamın gerçekleşmesi halinde kulüp tarihi açısından önemli bir bonservis bedeline karşılık geleceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncu tarafıyla temaslarını sürdürdüğü, Milan ile de görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Nkunku, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea’den 37 milyon avro bonservis bedeliyle Milan’a transfer olmuştu.

İtalyan ekibinde beklenen etkiyi henüz gösteremeyen Fransız futbolcunun, kariyerinin en verimli dönemini geçirdiği Leipzig’de birlikte çalıştığı Domenico Tedesco ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.

28 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 20 maçta görev alırken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Forvet, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nkunku, 2023 yılında 60 milyon avro bedelle Chelsea’ye transfer olmuştu.