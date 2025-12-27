Fenerbahçe, Nkunku transferini bitiriyor

Fenerbahçe, Milan’ın Fransız futbolcusu Christopher Nkunku için girişimlerini sürdürüyor. İtalya’dan Repubblica’nın haberine göre, sarı-lacivertliler bu transferde ezeli rakibi Galatasaray’la yarışıyor ve şu aşamada avantajlı konumda bulunuyor.

Haberde, Milan’ın sezon başında 37 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Nkunku’nun, kulüpteki geleceğinin kısa sürede sorgulanmaya başlandığı ve İtalyan ekibinin oyuncu için 35 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Repubblica, Juventus ve bazı Premier Lig kulüplerinin de Fransız futbolcuyla ilgilendiğini ancak Nkunku’nun olası transfer rotasının İstanbul olabileceğini vurguladı.

Haberde, Fenerbahçe’nin Milan’ın beklentilerine en yakın teklifi sunan ve oyuncuya merkezi bir rol içeren sportif proje öneren tek kulüp olduğu ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray’ın da süreci yakından takip ettiği, Fenerbahçe ile görüşmelerin yavaşlaması halinde sarı-kırmızılıların devreye girebileceği belirtildi.

NKUNKU’NUN PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maçta görev alan Christopher Nkunku, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Fransız futbolcu, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor.

Transfer sürecinde, Nkunku’nun geçmişte yaşadığı sakatlık problemlerinin kulüpler açısından belirleyici bir unsur olduğu ve görüşmelerin seyrini bu başlığın etkileyebileceği ifade ediliyor.