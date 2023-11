Fenerbahçe, Noerdsjallend'a konuk olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Noerdsjallend ile karşılaşacak. Danimarka'nın Farum kasabasındaki 10 bin 300 kişilik Right to Dream Park'ta oynanacak maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard düdük çalacak.

Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio üstlenecek. Grubunda 9 puanla lider durumda yer alan Fenerbahçe, 7 puanla 2'nci sırada bulunan Noerdsjallend'ı yenerek zirvedeki yerini korumak ve gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Noerdsjallend maçına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan ve Ferdi Kadıoğlu görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc'ın görev alması beklenmiyor.

ZORUNLU ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlıklar ve UEFA listesinde yer almayan futbolculardan dolayı zorunlu rotasyonla sahaya çıkacak. Livakovic, Dzeko ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurmayı da planlayan Kartal, ligde çok fazla forma şansı bulamayan ve genellikle yedek soyunan oyunculara forma verecek. İsmail Kartal'ın İrfan Can Eğribayat, Batshuayi, Joshua King ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın mücadeleye şu 11'le çıkması bekleniyor:

"İrfan Can Eğribayat, Osayi, Yusuf Akçiçek, Crespo, Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Szymanski, King, Batshuayi."

ALTYAPI TAKVİYESİ

Sarı-lacivertli ekipte eksiklerin fazla olması nedeniyle altyapıdan 6 oyuncu kadroya dahil edilecek. Altyapıdan Furkan Onur Akyüz, Yusuf Akçiçek, Ahmet Necat Aydın, Efekan Karayazı, Muhammet İmre ve Kaan Akyazı'nın listede yer alması bekleniyor.

ZEMİN SIKINTISI

Sarı-lacivertli ekip, Noerdsjallend maçında alışık olmadığı bir saha zemininde mücadele edecek. Ülkedeki soğuk havanın yanı sıra saha zeminin suni çim olması Fenerbahçe'yi zorlayacak. Sarı-lacivertlilerin bu sebepten dolayı ise sahaya uygun bir kramponla karşılaşmaya çıkması bekleniyor.

STATTA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Farum kasabasındaki 10 bin 300 kişilik Right to Dream Park'ta kar temizleme çalışmaları yapılıyor. Hava sıcaklığının -6 olduğu kasabada kar yağışı etkisini sürdürürken, stat çalışanları da saha zemininde kar temizleme çalışmaları yapıyor.