Fenerbahçe-Nordsjaelland maçını Macar hakem Gergo Bogar yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı karşılaşmada Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak.

Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.