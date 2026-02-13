Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe – Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 13.02.2026 15:12
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Foto: Depophotos

UEFA Avrupa Ligi heyecanı yeniden başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği “Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı netleşti.

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, 19 Şubat 2026 tarihinde Nottingham Forest’ı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde konuk edecek.

Karşılaşma saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Maç Bilgileri

MaçTarihSaatStadyumYayın
Fenerbahçe - Nottingham Forest19 Şubat 202620:45Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor KompleksiTRT 1 (Canlı - Şifresiz)

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF SİSTEMİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı sahasında oynarken rövanş karşılaşması İngiltere’de yapılacak.

Sarı-lacivertli ekip bu turu geçmesi halinde son 16 turunda Midtjylland veya Real Betis ile eşleşecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇ PROGRAMI

TarihSaatMaç
19 Şubat20:45Fenerbahçe - Nottingham Forest
19 Şubat20:45Dinamo Zagreb - Genk
19 Şubat20:45PAOK - Celta Vigo
19 Şubat20:45Brann - Bologna
19 Şubat23:00Celtic - Stuttgart
19 Şubat23:00Lille - Kızılyıldız
19 Şubat23:00Panathinaikos - Viktoria Plzen
19 Şubat23:00Ludogorets - Ferencvaros

RÖVANŞ MAÇLARI PROGRAMI

TarihSaatMaç
26 Şubat20:45Viktoria Plzen - Panathinaikos
26 Şubat20:45Ferencvaros - Ludogorets
26 Şubat20:45Kızılyıldız - Lille
26 Şubat20:45Stuttgart - Celtic
26 Şubat23:00Bologna - Brann
26 Şubat23:00Genk - Dinamo Zagreb
26 Şubat23:00Nottingham Forest - Fenerbahçe
26 Şubat23:00Celta Vigo - PAOK

FİNAL TÜRKİYE’DE OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak. Bu nedenle temsilcimiz Fenerbahçe’nin turnuvadaki performansı Türkiye’deki futbolseverler tarafından daha da yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE UEFA OYUNCU LİSTESİ

Fenerbahçe UEFA Kadrosu
PozisyonOyuncuUyruk
Kaleciler
KaleciTarık ÇetinTUR
KaleciEdersonBRA
KaleciEngin Can Biterge *TUR
KaleciHulusi Ceylan *TUR
Defans
DefansÇağlar SöyüncüTUR
DefansYiğit Efe DemirTUR
DefansMert MüldürTUR
DefansJayden OosterwoldeNED
DefansNélson SemedoPOR
DefansMilan ŠkriniarSVK
DefansKamil Efe Üregen *TUR
DefansBoran Eligüzel *TUR
Orta Saha
Orta sahaArchie BrownENG
Orta sahaİsmail YüksekTUR
Orta sahaMatteo GuendouziFRA
Orta sahaFredBRA
Orta sahaEdson ÁlvarezMEX
Orta sahaN'Golo KantéFRA
Orta sahaLevent MercanGER
Orta sahaOğuz AydınTUR
Orta sahaYasir Boz *TUR
Orta sahaTaliscaBRA
Forvet
ForvetKerem AktürkoğluTUR
ForvetMarco AsensioESP
ForvetSidiki CherifGUI
ForvetDorgeles NeneMLI
ForvetAlaettin Ekici *TUR

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı saat kaçta?

Maç saat 20:45’te başlayacak.

Fenerbahçe rövanş maçını ne zaman oynayacak?

Rövanş karşılaşması 26 Şubat 2026 tarihinde Nottingham Forest sahasında oynanacak.

Fenerbahçe turu geçerse hangi takımla eşleşecek?

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Midtjylland veya Real Betis ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak mücadele, Türk futbolu adına büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğiyle ilk maçta avantaj elde etmeyi hedeflerken, futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebilecek.

