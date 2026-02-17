Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu

Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ı ağırlayacağı zorlu mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Spor
  • 17.02.2026 12:47
  • Giriş: 17.02.2026 12:47
  • Güncelleme: 17.02.2026 12:55
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu
AA

Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'ı perşembe günü Nottingham Forest'ı ağırlayacağı play-off maçının hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmayı, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Son dönemde yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, son olarak ligde Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Fenerbahçe ligde gösterdiği iyi grafiği Avrupa'ya da yansıtmak istiyor.

Perşembe günü oynanacak zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak.

BirGün'e Abone Ol