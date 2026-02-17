Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu
Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ı ağırlayacağı zorlu mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
Kaynak: Spor Servisi
Son dönemde yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, son olarak ligde Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Fenerbahçe ligde gösterdiği iyi grafiği Avrupa'ya da yansıtmak istiyor.
Perşembe günü oynanacak zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak.