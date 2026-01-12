Fenerbahçe - Novara maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi)

CEV Zeren Group Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Fenerbahçe Medicana, B Grubu dördüncü hafta maçında İtalya temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertlilerin bu kritik mücadelesi, voleybolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE - NOVARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CEV Zeren Group Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Novara maçı, yarın (13 Ocak 2026 Salı) saat 19.00’da başlayacak.

FENERBAHÇE - NOVARA MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol tutkunlarının sıkça araştırdığı “Fenerbahçe - Novara maçı hangi kanalda?” sorusu da netlik kazandı. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GRUPTA LİDER

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Bu sonuçlarla birlikte sarı-lacivertliler, B Grubu’nda liderlik koltuğunda yer alıyor.

MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

Fenerbahçe - Igor Gorgonzola Novara karşılaşmasında uluslararası deneyime sahip bir hakem ekibi görev yapacak. Müsabakayı İsviçre’den Yves Kalin ve Portekiz’den Ricardo Ferreira yönetecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon CEV Zeren Group Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Grup B Grubu – 4. Hafta Maç Fenerbahçe Medicana - Igor Gorgonzola Novara Saat 19.00 Salon Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu Yayın TRT Spor (Canlı, Şifresiz)

Fenerbahçe - Novara maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Novara maçı saat 19.00’da başlayacak.

Fenerbahçe - Novara maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe grupta kaç maç kazandı?

Fenerbahçe Medicana, grupta oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanarak lider konumda bulunuyor.

CEV Zeren Group Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Medicana, Igor Gorgonzola Novara karşısında hem liderliğini sürdürmek hem de taraftarı önünde bir Avrupa galibiyeti daha almak istiyor. Saat 19.00’da başlayacak bu önemli mücadele, TRT Spor’dan canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.