Fenerbahçe Ognjen Mimovic transferini duyurdu

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’in transferi için Kızılyıldız ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/pe5RYwUpv9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2025

Paylaşımda, Sırp sağ bek oyuncusunun İstanbul'a gelmek için yola çıkarken uçakta çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.