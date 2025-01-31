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Fenerbahçe Ognjen Mimovic transferini duyurdu

Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Spor
  • 31.01.2025 11:25
  • Giriş: 31.01.2025 11:25
  • Güncelleme: 31.01.2025 11:29
Kaynak: AA
Fenerbahçe Ognjen Mimovic transferini duyurdu
Fotoğraf: Fenerbahçe (X)

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’in transferi için Kızılyıldız ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Paylaşımda, Sırp sağ bek oyuncusunun İstanbul'a gelmek için yola çıkarken uçakta çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

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