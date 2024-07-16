Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı" denildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki milli futbolcu, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Oğuz Aydın, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.