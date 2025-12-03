Fenerbahçe, Olimpiakos'a konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de yarın deplasmanda Olimpiakos’a konuk olacak. Pire’deki Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.15’te başlayacak.

Geçen sezon Euroleague’i Abu Dabi’de oynanan finalde Monaco’yu mağlup ederek ikinci kez kazanan ve unvanını korumaya çalışan sarı-lacivertliler, 2025-26 sezonunda şu ana kadar çıktığı 13 Euroleague maçında 8 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Zalgiris deplasmanında 3-5’e gelen Fenerbahçe, kasım ayını 5’te 5’le kapatarak derecesini 8-5’e taşıdı ve yeniden üst sıralar için iddialı konuma geldi.

OLIMPIAKOS HÜCUMDA ETKİLİ

Olimpiakos da aynı galibiyet-mağlubiyet karnesiyle sezona devam ediyor. Yunan ekibi özellikle hücumda yüksek üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Euroleague istatistiklerine göre Olimpiakos maç başına 86 sayı civarında skor üretirken Fenerbahçe yaklaşık 80 sayı buluyor. Sarı-lacivertliler savunmada rakiplerini 78 sayı bandında tutarak daha dengeli bir hücum-savunma profili çiziyor.

Bu tablo, ilk sekiz sıra içerisinde yer alan ve play-off hattını zorlayan iki takımın, sıralama açısından doğrudan etki edecek bir maça çıkacağı anlamına geliyor. Hem Olimpiakos hem de Fenerbahçe, liderlik yarışındaki takımlarla arayı açmamak için yarınki karşılaşmayı kritik görüyor. İki takımın Euroleague’deki rekabetinde birbirlerine karşı 18’er galibiyet aldı. ab