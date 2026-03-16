Fenerbahçe, Olimpiakos deplasmanında liderliğini korumak istiyor

Euroleague’de 14. haftadan ertelenen karşılaşmada Fenerbahçe, yarın Yunanistan temsilcisi Olimpiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Pire’deki Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 21.15’te başlayacak.

30 MAÇTA 22 GALİBİYET

Eurolegue'de bu sezon 30 maçta 22 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, zirvede bulunuyor. Yunanistan ekibi Olimpiakos ise 31 karşılaşmada 20 galibiyet, 11 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

İki ekip arasındaki bu mücadele, 4 Aralık’ta Olimpiakos’un salonunda yaşanan su sızıntısı nedeniyle ertelenmişti. Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, karşılaşmanın salon zeminiyle ilgili sorun nedeniyle oynanamadığını açıklamıştı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 88-80 kazanmıştı.

Öte yandan iki takım EuroLeague’de bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 19’unu Fenerbahçe, 18’ini ise Olympiakos kazandı. Yarınki mücadele, rekabetteki 38. randevu olacak.