Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: İHA
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.