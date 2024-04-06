Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.