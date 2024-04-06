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Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 21:35
  • Giriş: 06.04.2024 21:35
  • Güncelleme: 06.04.2024 21:35
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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