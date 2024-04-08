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Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 16:09
  • Giriş: 08.04.2024 16:09
  • Güncelleme: 08.04.2024 16:09
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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