  • 14.08.2025 21:19
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Arouca’ya kiraladı

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca’ya kiraladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed’in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."

