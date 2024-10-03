Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, sahaya atılan maddeler nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle ertelendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde dün akşam başlayan Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durduruldu.

İki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edildi.

Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi. İstişareler sonucunda maçın bir gün sonraya ertelenmesi kararlaştırıldı.

Maç bugün 16.00'da TBF Basketbol Gelişim Merkezi’nde seyircisiz oynanacak.