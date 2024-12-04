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Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

Spor
  • 04.12.2024 21:05
  • Giriş: 04.12.2024 21:05
  • Güncelleme: 04.12.2024 21:09
Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu
AA

Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 65-64 mağlup ederek 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Opet, 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Ankara’da karşılaştığı Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 65-64 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste 18. kez yer aldı.

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