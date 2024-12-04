Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu
Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.
Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 65-64 mağlup ederek 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü.
Fenerbahçe Opet, 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Ankara’da karşılaştığı Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 65-64 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste 18. kez yer aldı.