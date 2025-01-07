Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'i ağırlayacak

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 2 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.

Valencia Basket ise önceki turda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken bu turda ise ilk 2 müsabakada sahadan galip ayrıldı.