Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'i ağırlayacak

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu üçüncü maçında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Ajans Haberleri
  • 07.01.2025 09:54
  • Giriş: 07.01.2025 09:54
  • Güncelleme: 07.01.2025 09:55
Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'i ağırlayacak

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 2 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.

Valencia Basket ise önceki turda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken bu turda ise ilk 2 müsabakada sahadan galip ayrıldı.

BirGün'e Abone Ol