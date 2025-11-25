Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 25.11.2025 11:26
  • Giriş: 25.11.2025 11:26
  • Güncelleme: 25.11.2025 11:26
Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet, ⁠FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak.

Grubunda 5'te 5 yapan sarı-lacivertli ekip, lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi garantilemişti.

Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Yunanistan temsilcisi ise 4. ve son sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Olympiakos ile oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 94-73 mağlup etti.

