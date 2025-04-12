Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın üçüncülük maçına çıkacak

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

Yarı finalde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a kaybeden Fenerbahçe Opet, 7. kez finalde oynama şansını kaybetmişti.

Son iki yılın şampiyonu sarı-lacivertli ekip, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.